Москва, , 20:51 — REGNUM Продажа 100% активов «Рольфа» не связана с уголовным преследованием его владельца Сергея Петрова в России, сообщили 14 ноября в подконтрольной бизнесмену компании Delance Ltd, пишет Forbes.

Петров так прокомментировал информацию о планах продать «Рольф»:

"Да, это так, подтверждаю».

Представитель Delance Ltd, через которую Петров контролирует «Рольф», пояснила:

«Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение является взвешенным».

Потенциальные покупатели названы не были, но среди них, по данным издания, есть и российские, и зарубежные претенденты.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Петров в сентябре 2019 г. был объявлен в международный розыск по обвинению в выводе из РФ крупных средств: по версии следствия, он незаконно перевёл четыре миллиарда рублей на счета одной из своих компаний.

Петров обвинения отвергает, он заявлял, что его преследуют по политическим мотивам.

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