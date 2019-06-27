Москва, , 15:55 — REGNUM

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении основателя, владельца и руководителя группы компаний «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова и ряда других руководителей ГК «Рольф». Об этом сообщила 27 июня официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Петров и его подчиненные подозреваются в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением банку заведомо подложных документов.

В СКР подтвердили, что следователями совместно с сотрудниками ФСБ России в офисах группы компаний «Рольф» в Москве и Санкт-Петербурге, а также у фигурантов уголовного дела проводятся обыски.

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«Изучается и изымается финансово-хозяйственная документация, имеющая значение для уголовного дела, а также проводятся допросы сотрудников компании «Рольф», — отметили в СКР.

Как считает следствие, Сергей Петров в 2014 году вступил в сговор с руководителями контролируемых им российских компаний «Рольф» и «Рольф Эстейт», а также кипрской компании «Панабел Лимитед», на совершение действий по незаконному перечислению средств, полученных от коммерческой деятельности компании «Рольф», на счета кипрской компании.

Как считают в СКР, соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей.

«Далее соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел Лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — раскрыли подробности криминальной схемы в Следственном комитете РФ.

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Ранее Сергей Петров, занимающий в списке Forbes 114-е место среди самых богатых граждан РФ ($900 млн), предположил, что обыски могут связаны с его политической позицией или «рейдерским захватом».