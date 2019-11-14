Москва, , 10:06 — REGNUM В России продолжается процесс банкротства застройщиков жилья, с августа еще 90 компаний признаны несостоятельными. Об этом сообщил заместитель генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс во время выступления в Госдуме 13 ноября.

По его словам, процесс банкротства пока не завершен, только с августа банкротами признаны 90 застройщиков. Было открыто конкурсное производство.

Это серьезная проблема, добавил Ниденс, поэтому для завершения строительства проблемных объектов выделено 16 млрд рублей и предложено выделение еще 21,5 млрд рублей в проекте бюджета. На текущий момент у Фонда защиты прав дольщиков есть свыше 37 млрд рублей, которые пойдут на достройку проблемных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года в России действуют новые правила работы с деньгами долевых участников строительства, средства должны быть собраны на пециальных эскроу-счетах. Более 70 млн кв. м (около 60%) жилья строятся по старым правилам, без привлечения эскроу, заявил 9 октября вице-премьер Виталий Мутко.

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