Москва, , 13:51 — REGNUM В России сегодня более 70 млн кв. м (около 60%) жилья строятся по старым правилам, то есть без привлечения эскроу, заявил 9 октября вице-премьер Виталий Мутко на «правительственном часе» в Госдуме.

«Из 117,5 млн кв. м жилья 72,1 млн кв. м достраиваются по старым правилам с гарантией Фонда дольщиков, а 20 млн кв. м — проекты, по которым будут использованы счета эскроу», — сказал Мутко.

По его словам, проекты по строительству 25,4 млн кв. м завершаются за счет собственных средств застройщиков или в ближайшее время перейдут на новую модель финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в России начали действовать новые правила работы с деньгами долевых участников. Застройщики должны перейти на проектное финансирование: долевые деньги аккумулируются на специальных эскроу-счетах, с которых получить средства компании могут лишь после выполнения взятых на себя обязательств, а строить им предлагается на заемные у банка средства.

Достроить по старой схеме разрешат только те объекты, что соответствуют минимальным параметрам по числу уже заключённых долевых договоров и степени готовности самого дома или комплекса.

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