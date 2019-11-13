Москва, , 15:07 — REGNUM Сокращение рабочего дня в сельской местности коснётся только небольшой численности женщин в России, но это положительная тенденция, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» в РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя подписание Путиным закона о сокращенном рабочем дне.

«Доля женщин, занятых трудовой деятельностью в сельской местности, не превышает 5% от всех занятых в экономике. А труд определённой численности женщин на селе и так относится к деятельности, связанной с вредными и опасными условиями труда и для них уже предусмотрен сокращённый рабочий день, также как и для женщин, работающих в районах Крайнего Севера. Поэтому эта мера и коснётся совсем небольшой численности женщин, работающих в сельской местности.

Но всё равно это положительная тенденция и подтверждение намерения правительства вводить меры и нормы труда, влияющие на социальное благополучие граждан. И правильно, что такие изменения коснутся женщин, проживающих в сельской местности.

Даже если их труд и не относится к вредным, опасным или интервальным условиям, то все равно условия жизни в сельской местности более тяжёлые и у женщин будет больше возможности на отдых, семью и поддержание здоровья.

Другое дело, что для многих это так и останется нормой на бумаге, и большинство работодателей не будут соблюдать их. Также сложно прогнозировать, что это может привести к росту занятости в сельской местности.

В некоторых регионах почти не осталось трудоспособнового населения, да и условия для бизнеса таковы, что ни один работодатель не готов взять дополнительного сотрудника, потому что это чревато даже не снижением доходов, а серьёзными кризисом для их бизнеса». — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2019 года подписал президент России Владимир Путин. Подписал закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих на селе.

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