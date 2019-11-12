Москва, , 22:35 — REGNUM Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин. Документ 12 ноября был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Закон даёт гарантию женщинам, живущим и работающим в сельской местности, на сокращённую продолжительность рабочего времени. Согласно принятому и подписанному президентом РФ закону, рабочее время для женщин в сёлах не может превышать 36 часов в неделю, при этом заработная плата должна оставаться без изменений, как за 40-часовую рабочую неделю.

Кроме того, данный закон гарантирует женщинам повышенную оплату труда на тех работах, где по условиям труда рабочий день разделён на части. Повышение в таких случаях установлено в размере 30%, и оно не может быть уменьшено с момента вступления закона в силу.

До сих пор право на такую льготу для женщин, проживающих в селе, не было закреплено федеральным законом, а регламентировалось постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. Предполагается, что закрепление такой льготы законодательно будет способствовать привлечению рабочих кадров в сельскую местность.

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