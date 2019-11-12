Москва, 12 ноября 2019, 22:35 — REGNUM Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин. Документ 12 ноября был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон даёт гарантию женщинам, живущим и работающим в сельской местности, на сокращённую продолжительность рабочего времени. Согласно принятому и подписанному президентом РФ закону, рабочее время для женщин в сёлах не может превышать 36 часов в неделю, при этом заработная плата должна оставаться без изменений, как за 40-часовую рабочую неделю.
Кроме того, данный закон гарантирует женщинам повышенную оплату труда на тех работах, где по условиям труда рабочий день разделён на части. Повышение в таких случаях установлено в размере 30%, и оно не может быть уменьшено с момента вступления закона в силу.
До сих пор право на такую льготу для женщин, проживающих в селе, не было закреплено федеральным законом, а регламентировалось постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. Предполагается, что закрепление такой льготы законодательно будет способствовать привлечению рабочих кадров в сельскую местность.
Ранее ИА REGNUM сообщало о подписании президентом РФ Путиным закона об освобождении от уплаты НДФЛ трёх категорий граждан РФ.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин освободил от уплаты НДФЛ три категории граждан РФ