Москва, , 14:54 — REGNUM В России за последние пять лет количество малогабаритных квартир в новостройках выросло практически в два раза. При этом средняя площадь студий в новостройках уменьшилась на 7%, сообщает «Мир квартир».

Квартира Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Москве растёт спрос на помещения в подвалах и на антресолях

Эксперты отмечают, что с каждым годом «мини-квартиры» становятся всё компактнее. По мнению коммерческого директора ГК «Основа» Игоря Сибренкова, при отсутствии роста реальных доходов населения небольшие квартиры-студии пользуются особым спросом.

Так, квартиры в новостройках стали уступать по размеру хрущёвкам (площадь однокомнатной квартиры там составляет около 35 кв. м). Сейчас на рынке 6,5% предложений — это квартиры до 30 кв. м, около 1% — 20 кв. м и меньше, а в Москве появились даже 11-метровые студии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отмечается рост спроса на подвальные, цокольные помещения и на помещения на антресолях зданий.

Ранее на эту тему: Жилье в России подорожало на 7% за год