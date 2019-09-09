Москва, , 12:41 — REGNUM Годовое удорожание жилья в России составило 7%, РФ занимает в мировом рейтинге изменения цен на жилье 19-е место. Об этом говорится в исследовании Global House Price Index (GHPI) международной консалтинговой компании Knight Frank.

Аналитики зафиксировали рост цен на 6,9% за период со второго квартала 2018 года по второй квартал 2019 года. Среди 56 стран Россия оказалась на 19-й строчке рейтинга годовой динамики, тогда как годом ранее занимала 46-ю позицию.

В целом в мире жилье стало медленнее дорожать — на 3,4% вместо 4,7% за прошлый отчетный период. Но в России из-за реформирования рынка жилой недвижимости цены растут быстрее.

Заметнее всего жилье дорожает в Китае (+10,9%.), на Мальте (+10,8%) и в Чехии (9,4%).

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