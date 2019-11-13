Улан-Удэ, , 09:10 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов заверил, что работы над лёгким самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», призванным заменить собой заслуженные Ан-2, продолжаются. По его словам, проект воздушного судна полностью перекомпонован с американских комплектующих на российские.

«Скоро состоится выездное двухдневное совещание региональной авиации под председательством зампреда правительства России Максима Акимова, там обсудят перспективы развития, типы самолётов, виды поддержки, требования к самолётам, в том числе к нашему «Байкалу», — передаёт слова главы «Байкал-Daily».

Алексей Цыденов добавил, что выступит с докладом о самолёте на совещании по региональной авиации, в котором примет участие президент Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что производство наследника Ан-2 будет налажено на Улан-Удэнском авиазаводе уже в 2022 году. В октябре стало известно, что конкурс на разработку самолёта выиграла компания «Байкал-инжиниринг». Однако бурятские журналисты по адресу регистрации фирмы ранее нашли фанерный завод.

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