Улан-Удэ, , 18:05 — REGNUM Бурятские журналисты попытались найти фирму по разработке нового самолёта «Байкал», однако по зарегистрированному адресу обнаружили совсем другое предприятие. На улице улан-удэнской Любови Шевцовой, 3Б, как пояснили работники, делают фанеру.

«Работники предприятия, а это в основном посланцы ближнего зарубежья, были немногословны и плохо понимали суть вопроса. Русскоязычных же работников вопрос — где тут изобретают самолеты — вообще поставил в тупик», — пишет газета «Номер один».

Между тем, журналисты отмечают, что зарегистрированная по этому адресу компания «Байкал-инжиниринг» выиграла конкурс на освоение 1,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, эти деньги должны пойти на НИОКР по разработке самолёта, призванного заменить знаменитый «кукурузник» Ан-2. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что самолёт очень ждут в регионах Дальнего Востока.

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