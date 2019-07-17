Улан-Удэ, , 16:55 — REGNUM

Лёгкий самолёт ТВС-2ДТС, пока имеющий рабочее название «Байкал», полетит в 2022 году. Об этом сообщил директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых в ходе визита на предприятие полпреда президента России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

«Байкал» должен стать заменой заслуженному, но устаревшему Ан-2 и будет предназначен для перевозок пассажиров и грузов. Кроме того, он может использоваться в санитарной и сельскохозяйственной авиации, а также выполнять задачи авиалесоохраны.

«Экономичный, надежный, современный. Самолет «Байкал» устраивает по всем характеристикам. Я попросил дорожную карту, где было написано, что и когда будет происходить. У нас в целом есть проблемы со скоростью выпуска такой вот ответственной и сложной продукции, поэтому я хочу чтобы мы контролировали каждый шаг», — передаёт слова полпреда телеканал «Тивиком».

По словам Леонида Белых, у «Байкала» уже есть заказчики на Дальнем Востоке, а также за границей — заявок всего на 100 самолётов. При этом он отметил, что воздушное судно пройдёт сертификацию и совершит первый полёт в ноябре 2022 года.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам зампреда правительства РФ Юрия Борисова., поставки нового самолёта должны были начаться в 2021 году. Он добавил также, что проект состоится, если воздушная машина будет конкурентоспособной по всем параметрам.

Также напомним, что Юрий Трутнев прибыл в Бурятию на три дня. 18 июля он проведёт совещания по вопросам реализации Плана социального развития центров экономического роста Бурятии, программы «Дальневосточный гектар», который начнёт действовать для местных жителей с 1 августа, а также развития территорий опережающего развития в регионе. 19 июля чиновник посетит особую экономическую зону «Байкальская гавань» в Прибайкальском районе республики, где ему представят планы развития курортной зоны.

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