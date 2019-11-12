Нью-Йорк, США, , 23:32 — REGNUM Рост индексов Уолл-стрит после выступления президента США Дональда Трампа на Экономическом клубе в Нью-Йорке был кратковременным — в настоящий момент индексы вернулись ближе к стартовым позициям, причем торгуются разнонаправленно, 12 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones снизился на 20,09 пункта (0,07%), до 27 671,40 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,09 пункта (0,07%), до 3089,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 10,92 пункта (0,13%), до 8475,20 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе выступления 12 ноября в Нью-Йорке Дональд Трамп заявил об «ужасных торговых барьерах» Евросоюза и пообещал скорое подписание торгового соглашения с Китаем, однако не назвал никаких сроков и обошелся без угроз введения санкций.

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