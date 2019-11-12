Нью-Йорк, США, , 22:18 — REGNUM Фондовый рынок США отреагировал ростом на речь президента Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, 12 ноября передает агентство Reuters.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 8,76 пункта (0,03%), до 27 700,25 пункта, индекс S&P 500 вырос на 5,99 пункта (0,19%), до 3093,00 пункта, индекс Nasdaq вырос на 24,25 пункта (0,29%), до 8488,53 пункта.

При этом чуть ранее индексы S&P и Nasdaq обновили исторические максимумы и достигли отметок в 3102,70 пункта и 8514,84 соответственно.

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