Нью-Йорк, США, , 21:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты близки к подписанию «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 12 ноября передает агентство Reuters.

Дональд Трамп (сс) Gage Skidmore

Заявление американского президента было сделано в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. Трамп отметил, что согласится на сделку, только если она будет выгодна США.

Подписание торгового соглашения США и Китая должно было произойти на саммите АСЕАН в середине ноября, однако саммит в Чили был отменен из-за массовых беспорядков.

Читайте также: Трамп обвинил ЕС в «ужасных торговых барьерах»