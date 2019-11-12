Нью-Йорк, США, , 20:30 — REGNUM Индексы S&P и Nasdaq фондового рынка США установили новые рекорды в ходе торгов на Уолл-стрит, 12 ноября передает агентство Reuters.

«Потребительский» S&P 500 достиг максимальной отметки в 3102,70 пункта, «высокотехнологичный» Nasdaq вырос до максимума в 8514,84 пункта.

В настоящий момент индекс Dow Jones вырос на 22,15 пункта (0,08%), до 27 713,64 пункта, индекс S&P 500 вырос на 7,16 пункта (0,23%), до 3094,17 пункта, индекс Nasdaq вырос на 30,92 пункта (0,37%), до 8495,19 пункта.

Читайте также: На Уолл-стрит — «затишье перед бурей»