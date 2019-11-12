Нью-Йорк, США, , 18:16 — REGNUM На фондовом рынке США установилось «затишье перед бурей» — инвесторы ожидают объявления Белого дома о судьбе торгового соглашения в с Китаем, 12 ноября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 10,10 пункта (0,04%), до 27 701,59 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,27 пункта (0,07%), до 3089,28 пункта, индекс Nasdaq вырос на 6,80 пункта (0,08%), до 8471,07 пункта.

Ранее ожидалось, что «первая фаза» торгового соглашения с Китаем будет финализирована к середине ноября, однако в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры продвигаются не лучшим образом.

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