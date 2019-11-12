Нью-Йорк, США, , 20:05 — REGNUM Банк Goldman Sachs изминил прогноз по росту добычи нефти в США в 2020 году в сторону снижения, 12 ноября передает агентство Reuters.

Уровень добычи и запасов нефти в США является одним из ключевых факторов формирования мировых цен на нефть.

По официальной информации правительства США, запасы нефти в Кушинге росли в течение пяти недель до 1 ноября. Однако с 1 по 8 ноября, по информации Genscape, произошло сокращение запасов на 1,2 млн баррелей.

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