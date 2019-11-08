Лондон, , 22:56 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти, нефть Brent установила новый максимум торговой сессии, 8 ноября передает агентство Reuters.

Ранее в ходе торгов «мировой эталон» начал восстановление после резкого падения до $60,70 за баррель и уже достиг максимума в $62,70 за баррель.

В настоящий момент январские фьючерсы Brent — в плюсе на 33 цента (0,53%) и торгуются по $62,62 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI подорожали на 23 цента (0,40%), до $57,38 за баррель.

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