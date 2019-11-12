Симферополь, , 17:52 — REGNUM В Крыму оценили стоимость реконструкции собственных электрических сетей в 19 млрд рублей. Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

«В Крыму на реконструкцию электрических сетей запросили 19 млрд рублей. В Минэнерго на данный момент оценивают и проверяют данную информацию на предмет завышения», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта 2019 года в Крыму ввели в эксплуатацию две новые ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани. Однако после запуска новых объектов генерации на полуострове остался нерешённым вопрос модернизации распределительного сетевого комплекса.

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