Москва, , 17:12 — REGNUM После запуска новых объектов генерации электроэнергии в Крыму остался нерешённым вопрос модернизации распределительного сетевого комплекса. Об этом заявил замминистра энергетики России Андрей Черезов, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе Минэнерго РФ.

Российский Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«После введения объектов новой генерации в республике вопрос комплексного развития и реновации распределительного сетевого комплекса в регионе остаётся нерешённым», — отметил Черезов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию две новые ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани 18 марта 2019 года. Балаклавская и Таврическая станции дают полуострову 940 МВт. Ещё 850 МВт обеспечивает энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения РФ. Помимо этого, 160 МВт дают прежние объекты генерации. И ещё 129 МВт новая Сакская ТЭЦ.

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