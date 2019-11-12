Москва, , 14:25 — REGNUM Эффективность трат остается ахиллесовой пятой российского бюджета, и кому как не главе Счетной палаты РФ об этом судить. Резервы для ее повышения есть и при соответствующей работе над ее улучшением могут и не понадобиться декларируемое Алексеем Кудриным перераспределение 200 млрд рублей в пользу наиболее социально незащищенных, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, комментируя слова Кудрина.

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так по итогам 2018 года, сумма выявленных Счетной палатой нарушений и недостатков при поступлении и использовании бюджетных средств оказалась почти в четыре раза выше — 772,7 млрд руб. При этом за 2017 год цифры были еще более шокирующими — 1,9 трлн руб.

Изыскать эти 200 млрд руб., которые по оценкам Центра стратегических разработок (ЦСР), способны сократить число бедных на 40%, можно и без оптимизации текущего перечня льгот и категорий тех, кто на них может рассчитывать.

Достаточно посмотреть на параметры федерального бюджета на этот год: профицит в 1 трлн 480 млрд руб., расходная часть будет увеличена на почти те же 200 млрд руб. При том что в Фонде национального благосостояния по оценкам Минфина в 2020 году резервы превысят ориентир в 7% от ВВП, что откроет возможность для дополнительных расходов бюджета.

Но экономика ощутит лишь 15−20% от возможных трат для того, чтобы оградить рубль от чрезмерного укрепления. И средства эти будут направлены на развитие национальной экономики, эффект которых наименее обеспеченные слои граждан ощутят косвенно и не сразу.

Тем не менее поднятая главой Счетной палаты проблема повышения адресности социальной помощи требует внимания. По оценкам Всемирного банка, социальная помощь только в 20% случаев доходит именно до тех, кто в ней особенно нуждается. Многие граждане едва ли были бы против, чтобы те средства, которые идут на их льготы были перераспределены в пользу тех, для кого остро стоит вопрос о выживаемости.

В то же время для того, чтобы избежать потенциальных острых социальных последствий от такой трансформации необходимо повышать доверие граждан России к работе правительства, что нельзя представить в том числе без эффективной работы Счетной палаты РФ», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, как можно сделать поддержку нуждающихся более адресной.

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