11 ноября 2019 | Время чтения 8 мин

А что Медведев? Медведев, как сообщил ТАСС, проведет заседание президиума совета по нацпроектам. И, возможно, попозже сдаст пост Кудрину. Кому как не Кудрину разгребать то, что было заложено предыдущими стратегиями и концепциями. Ведь Медведев явно не справляется, и именно на эту мозоль через нацпроекты и давит Кудрин, который, возможно, и должен завершить слив госдоли России США.

Галина Смирнова, , 18:19 — REGNUM Весь год смотрящий за бюджетными деньгами руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин повествует об их расходовании, в основном — о неэффективном их использовании, и даже больше — об их неиспользовании. Ну и что с того, что деньги используются неэффективно или не используются вовсе? Какие меры в принципе должны последовать после выводов СП? Кто понесет ответственность и какую? К чему нужен подобный аудит, если после него все остается, как прежде?

Алексей Кудрин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Одни и те же люди ходят по кругу вокруг экономики страны, глумятся над ней — судя по вымиранию населения, росту бедности, бегству инвесторов. Эти люди — Греф, Кудрин, Набиуллина — имеют прямое отношение к написанию экономических стратегий, ни одна из которых не дала видимого и внятного результата, а потом эти же люди, перескочив на другие посты, оценивают реализацию правительством своих же стратегий. Ведь именно та самая политика, заложенная в стратегиях, так или иначе и ложилась в основу нацпроектов. И именно Кудрину хорошо известно, почему регионы не то чтобы не спешат, а именно не в состоянии освоить бюджетные средства. Именно центр стратегических разработок Кудрина устраивал различные конференции с участием глав регионов и представителей бизнеса, которые не скрывали правды, называя вещи своими именами, просили содействия в пересмотре Минфином РФ правил межбюджетной политики в отношении регионов. Но, воз и ныне там.

В этом году Кудрин много раз уже заявлял о низком исполнении расходов на реализацию нацпроектов, которое составляет более чем 32,4%. Не осуществлены расходы по 9 из 76 федеральных проектов, указывает Счетная палата, не начато предоставление 60 из 100 субсидий юридическим лицам в объеме 70,4 млрд руб. Наиболее низкое исполнение сложилось по четырем нацпроектам: «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — 17,7%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 12,2%, «Экология» — 11,6% и «Цифровая экономика» — 8,3%. Не радует аудиторское ведомство и нацпроект по экспорту.

Между тем отметим, неиспользование или низкое освоение бюджетных средств может говорить лишь об одном: никто не хочет и не в состоянии связываться с бюджетными деньгами — ни крупный бизнес, если он не карманный — чиновничий, ни мелкий бизнес, ни региональные власти. И сегодняшняя ситуация с неиспользованием бюджетных дене возникла не на ровном месте и не является сиюминутной. Это логичный и предсказуемый итог той политики, которую сам же Кудрин заложил, будучи на посту министра финансов и будучи руководителем Центра стратегических разработок, который и сочиняет нам все эти стратегии развития страны, начиная с момента образования организации — с 1999 года — тогда ее первым руководителем был Герман Греф.

Между тем Кудрин винит во всем чиновников, представителей министерств и ведомств, ответственных за выполнение нацпроектов. Вменяет им в вину нерасторопность при подготовке документов — рекомендаций, нормативов, регламентов. В ответ чиновники совершенно справедливо указывают на то, что мы пришли к тому, к чему вел нас сам Кудрин, мол, именно он в бытность министром финансов и призывал к «бережливому» расходованию бюджетных средств, стерилизации «лишних» доходов бюджета путем покупки, в частности, казначейских бумаг США.

Очевидная активизация Кудрина по проведению аудита с подчеркиванием роли некачественной работы правительства больше похожа на месть. Неужто Кудрин хочет отомстить Дмитрию Медведеву, похлопотавшему о его отставке в 2011 году? Но, вероятно, не только это.

Судя по риторике, Кудрин претендует не то чтобы на место главы правительства, а главы страны. Хотя и это не секрет. Ну послушайте, что он говорит. Человек, являющийся идеологом пенсионной реформы, разработчиком образовательной реформы, противником роста соцрасходов бюджета, вдруг стал переживать за вложения в человеческий капитал, пересмотр размеров обязательных пособий на детей, рост расходов на образование и здравоохранение. Правда, не указывает глава Счетной палаты, что расходы эти, если и увеличатся, то за наш с вами с счет — за счет налогов и «исчезнувших» пенсий. Зато деньги ФНБ он предлагает инвестировать в ценные бумаги. Но разве не человеческий капитал, то есть народ России — не есть тот самый бесценный капитал, в который нужно вкладывать деньги???

С каждым годом демографическая ситуация в России ухудшается. Но тот самый предлагаемый вдруг Кудриным рост расходов бюджета, образованный за наш же счет, за счет снижения наших же доходов, на систему здравоохранения и образования никак не случится. И не случится он! Потому как нет понимания, куда мы идем, нет понимания, зачем мы туда идем. Есть только кланы — одни против роста доходов на соцрасходы и тем самым за увеличение объема платных услуг для их карманного бизнеса, а другие — продают всё США. И тот, и другой клан — говорит обнадеживающими народ лозунгами, мол, «все деньги народу», но на самом деле оба создают условия, при которых деньги с каждым днем и для народа, и для региональной власти, и для бизнеса всё недоступней. Представители малого бизнеса, который в принципе уже исчезает как вид, неоднократно заявляли о сложности процедур получения госпомощи для развития, и потому эта помощь просто не доходит до данного сегмента экономики.

Больше всего Кудрин «расстроен» результатами реализации таких нацпроектов, как цифровая экономика и экспорт. Еще бы, ведь цифровая экономика поможет предоставить доступ международным организациям сразу ко всем данным о стране и более того, — позволит управлять ими, а экспорт сырья, на фоне снижения цен на него, — добить экономику страны, ведь по большому счету — несырьевых товаров у нас не то чтобы мало, в них не заинтересованы наши международные страны-«партнеры». Они готовы скупать по дешевке сырье и создавать за счет него добавленную стоимость в своей стране. Так что лозунги и переживания за народ, в том числе и в рамках его причастности к нацпроекту по росту производительности труда, — лишь благой предлог. У нас есть безработица и снижение промышленного производства из-за финансово-кредитной политики ЦБ и фискальной политики Минфина. Откуда в этом случае взяться росту производительности труда?

Неужели Кудрин считает всех вокруг дураками? Ну да, реформа образования сказалась на снижении грамотности населения, но не на всех же и не до такой тяжкой степени!!! Ну да, пенсионная реформа призвана, вероятно, уничтожить память поколений вместе с поколениями (родителей, бабушек, дедушек), которые могли бы передавать свой опыт детям, рассказывать о прошлой жизни страны и ее отдельных деятелей. Ну да, пенсионная реформа, вероятно, призвана усложнить жизнь молодому поколению, потому как бабушки и дедушки должны работать, а не присматривать за внуками, а молодежь еще вдобавок помогать родителям. Но не настолько же народ России успел потерять разум и способность к самоорганизации, чтобы перестать видеть очевидные вещи и, веря на слово политикам, перестать пытаться выжить самостоятельно.

Не так давно МВФ требовал большей информационной открытости госкомпаний, так же как открытости информации по финансированию закрытых статей. От этой откровенности глаза на лоб уже лезут. А Силуанов и вовсе пообещал американским инвесторам ускорить и расширить планы по приватизации госкомпаний и их долей в коммерческих организациях. А спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить полномочия Счетной палаты, за счет которых Кудрин сможет подобраться к отчетности не только госкомпаний, но и их дочерних предприятий.

Может быть, это предпродажный аудит?! Правда, оправдывают эти действия необходимостью борьбы с коррупцией. Бороться с ней, безусловно, нужно, но почему же вдруг именно сейчас вспомнили об этом с новой силой и даже нашли для этой борьбы якобы «возможные инструменты». Но аудит — инструмент для борьбы негожий!!! Разве наказали хоть кого-то прежде — за невыполнение стратегий, в том числе самого Алексея Кудрина? Наказали за выполнение программ? Наказывают чаще предпринимателей, которые участвуют в госпрограммах, и потому — они не готовы связываться с государством.

Обратите внимание на ряд проверок, которые намерена провести Счетная палата. По данным РБК, СП проведет аудит расходов: в Севастополе — на строительство аэропорта «Бельбек», в Крыму — на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту; на оснащение армии военными самолетами в рамках государственной программы вооружения. Проверит также передачу банка «Российский капитал» от Агентства по страхованию вкладов Росимуществу, а затем — АИЖК; деятельность ВЭБ. РФ в 2016—2018 годах по реализации стратегии развития госкорпорации, а также бизнес-модели ВЭБ.РФ.

Зато, отдельно подчеркну, Счетная палата не будет проверять Фонд консолидации банковского сектора, через который Центробанк санировал крупнейшие банки России. О, сколько там открытий чудных могли бы сделать аудиторы. Но, увы, не сделают. Между тем проверка в ЦБ все-таки пройдет, но затронет она традиционно счета и операции ЦБ, на которые распространяется действие закона о гостайне. А что Медведев? Медведев, как сообщил ТАСС, проведет заседание президиума совета по нацпроектам. И, возможно, попозже сдаст пост Кудрину. Кому как не Кудрину разгребать то, что было заложено предыдущими стратегиями и концепциями. Ведь Медведев явно не справляется, и именно на эту мозоль через нацпроекты и давит Кудрин, который, возможно, и должен завершить слив госдоли России США.