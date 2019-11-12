Москва, , 08:13 — REGNUM Российские производители предложили снять ограничение на продажу пивных напитков, крепость которых составляет более 7%. Об этом 12 ноября сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ рабочей группы экспертного совета при Росалкорегулировании.

Отмечается, что производители намерены инициировать внесение изменений в регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности алкогольной продукции», чтобы в Россию можно было импортировать крепкие сорта крафтового пива.

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Однако, по словам директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, более крепкие пивные напитки не будут популярны среди жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком. Об этом говорят сентябрьские данные платформы фискальных данных «Такском». В пятерку самых востребованных спиртных напитков также вошли вино, водка, коньяк и сидр. В сентябре 2018 года на месте сидра в топ-5 находилось шампанское.

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