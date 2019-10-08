Москва, , 15:02 — REGNUM Союз российских пивоваров (СРП) опроверг сообщения о возможном прекращения производства крафтового пива в России, сообщает 8 октября РБК со ссылкой на представителя СРП.

Ранее СМИ со ссылкой на Росстандарт сообщили, что в России с 2021 года вступит новый регламент Евразийского экономического союза, которым «производство крафтового пива не предусмотрено».

«Крафт и специалитеты попадут если не в категорию «пиво», то в категорию «пиво специальное», и это никак не отразится на развитии данного направления отрасли», — сказал представитель СРП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев заявил, что в российском законодательстве не существует понятия «крафтовое пиво».

«Поэтому я не совсем понимаю, что значит «крафт уйдёт с прилавков». У нас и так законодательство запрещает добавлять в пиво ничего кроме риса, кукурузы и небольшой части несоложённого сырья», — отметил он.

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