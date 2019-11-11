Магадан, Магаданская область, , 06:58 — REGNUM Контрольно-счётная палата Колымы выявила в драмтеатре областной столицы финансовые нарушения на 65 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Аудиторы КСП проверяли расходование бюджетных средств, выделенных в 2018 году и первом полугодии 2019 года музыкальному и драматическому театру.

По информации контрольно-счетной палаты, в общей сложности выявлено нарушений на 65,808 млн рублей.

Руководство драмтеатра допускало нецелевое использование и неправомерное использование средств, неэффективное использование имущества, нарушения требований к бухгалтерскому учёту и отчетности и другие.

КСП проинформировала власти Магаданской области об итогах проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, КСП Орла выявила неэффективные расходы городского бюджета на 10,7 млн по содержанию кладбищ.