Орел, , 14:34 — REGNUM

10,7 млн рублей составили неэффективные расходы бюджета Орла на содержание кладбищ, такие данные опубликована Контрольно-счетная палата Орла 1 августа. Аудиторы проверили законность и эффективность использования МКУ «УКХ города Орла» средств бюджета на содержание мест захоронения в 2018 году и в январе — мае 2019 года.

В частности, установлено, что за этот период МКУ «УКХ города Орла» заключило 25 муниципальных контрактов, общая сумма составили 13,526 млн рублей. При этом неэффективные расходы превысили, по данным КСП, 10,964 млн рублей. При проверке аудиторы не обнаружили документов, которые подтверждали бы площади дорожек, подлежащих уборке, газонов, подлежащих выкосу, количество и площадь контейнерных площадок, количество деревьев, виды и периодичность, а также сроки работ. Не было обнаружено документов, подтверждающих объёмы выполнения работ. Также выяснилось, что чиновники неправомерно приняли и оплатили работы по опиловке деревьев, а также — установку контейнеров и ограждений, которые по факту установлены так и не были.

«МКУ УКХ неправомерно приняло и оплатило фактически неоказанные услуги на общую сумму 78,65 тыс. рублей, что свидетельствует о наличии в действиях должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» признаков коррупции», — говорится в сообщении КСП Орла.

Представления КСП направила начальнику МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», главе администрации города Орла, заместителю главы администрации города Орла — начальнику управления городского хозяйства и транспорта, начальнику управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла. Материалы от КСП получат прокурор области и инспекция Федеральной налоговой службы по городу Орлу.