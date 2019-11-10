Иерусалим, , 20:55 — REGNUM Изменение климата и глобальное потепление помогут России занять лидирующие позиции на мировом рынке. Об этом 9 ноября сообщает израильское издание Haaretz.

Издание связывает свой прогноз с тем, что глобальное потепление сделает более доступными запасы нефти и газа, которые расположены под ледниками Северного полярного круга.

«Примерно 10 лет назад геологи выяснили, что 30% мировых запасов природного газа и 13% мировых запасов нефти находятся под ледниками Северного полярного круга, наряду с залежами редких минералов и других ценных ресурсов», — говорится в статье.

Кроме этого, таяние ледников позволит наладить торговлю посредством морских перевозок через Ледовитый океан, путь через который намного короче, чем по ныне существующим, пролегающим по Суэцкому и Панамскому каналам.

В первую очередь, большую выгоду от открытия новых арктических маршрутов получит Россия, которая сможет с помощью них развивать торговлю и предоставить возможность использования альтернативных путей доставки грузов.

Ранее ИА REGNUMсообщало, ежегодные потери Российской Федерации, вызванные таянием вечной мерзлоты, по словам заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, оцениваются в сумму от 50 до 150 млрд рублей.

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