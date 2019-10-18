Москва, , 19:54 — REGNUM Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, что ежегодные потери Российской Федерации, вызванные таянием вечной мерзлоты оцениваются в сумму от 50 до 150 млрд рублей. Об этом он заявил в интервью американскому агентству Bloomberg.

Чиновник рассказал, что оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры и огромного числа строений в Арктике. Крутиков подчеркнул, что изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов Российского государства.

Напомним, что климат в российской Арктике действительно меняется и средняя температура растет. К примеру, в сентябре 2019 года ученые из Томского государственного университета сообщили, что обнаружили в тундре Ямало-Ненецкого округа несколько «оазисов» с бурно растущими кустарниками и травмой. По мнению ученых, это аномалия связана с таянием вечной мерзлоты.