Лондон, , 22:23 — REGNUM Нефть марки Brent снова направилась к отметке $63 после кратковременного падения ниже $61 за баррель, 8 ноября передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent подорожали на 14 центов (0,22%), до $62,43 за баррель. В начале сессии «мировой эталон» уже поднимался к $62,55 за баррель.

При этом декабрьские фьючерсы WTI остаются вблизи уровня закрытия прошлой сессии — рост марки составил один цент, марка находится на отметке $57,16 за баррель.

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