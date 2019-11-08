Москва, , 13:21 — REGNUM Стоимость купе-кроссовера Haval F7x в России составит 1 549 000 рублей. Об этом представители автокомпании сообщили журналистам в ходе официальной премьеры модели в Москве.

За такую цену автолюбители смогут приобрести базовую комплектацию Comfort с приводом на передние колёса. В комплектации Elite модель будет стоить 1 619 000 рублей. В самой дорогой комплектации Premium цена кроссовера составит 1 739 000 рублей.

Во всех версиях Haval F7x предлагается с турбированным двигателем от Great Wall мощностью 190 «лошадей» рабочим объёмом 2 л. Он агрегатируется с 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

Уже в базовой комплектации имеются светодиодные ДХО, мультимедийное рулевое колесо с электрообогревом, воздушные подушки безопасности для водителя и пассажира, помощник старта на подъеме и система помощи при спуске. Также авто оснащено электронным ручником, системой бесключевого доступа в кабину и запуском мотора кнопкой.

Купеобразный кроссовер собирается на предприятии в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

Напомним, исполнительный директор «Хавейл мотор рус» Жером Сего ранее заявил, что компания Haval намерена к 2025 году продавать в РФ около 100 тыс. автомобилей, что позволит китайскому бренду обогнать таких автопроизводителей, как Hyundai и Kia.

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