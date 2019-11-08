Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM Тариф на электроэнергию для жителей Республики Алтай может снизиться на 25,6%. Об этом написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» депутат Госдумы от региона Родион Букачаков со ссылкой на ответ главы Минэнерго России Александра Новака.

Вопрос политик поднял на заседании Госдумы при обсуждении тарифной нагрузки для потребителей электроэнергии. Чиновник считает целесообразным реализовать совместное регулирование услуг по передаче электроэнергии органами госрегулирования цен Республики Алтай и Алтайского края.

«По оценке Минэнерго России, в случае совместного тарифного регулирования услуг по передаче электрической энергии снижение конечных цен на электрическую энергию для Республики Алтай составит 25,6%», — передаёт депутат слова министра.

Кроме того, ведомство предлагает на оптовом рынке «объединить группы точек поставки гарантирующего поставщика АО «Алтайэнергосбыт», функционирующего на территории Республики Алтай и Алтайского края. Это также, по мнению Новака, может привести к снижению тарифа. Впрочем, не исключается и вариант прямого государственного субсидирования.

«По-моему, это и есть оптимальное решение. Лёд тронулся», — заключил Букачаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на высокие тарифы на электроэнергию, которые составляют восемь рублей за киловатт-час для юрлиц и до пяти рублей для населения пожаловался глава республики Олег Хорохордин президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что это самый высокий тариф в Сибирском федеральном округе при самых низких доходах жителей.

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