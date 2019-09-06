Горно-Алтайск, , 14:56 — REGNUM Тариф на электричество в Республике Алтай остаётся самым высоки в Сибирском федеральном округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение этого вопроса позволит республике развиваться более эффективно.

Между тем, на совещании с энергетиками исполняющий обязанности главы Алтая Олег Хорохордин назвал один из факторов, влияющих на размер тарифа.

«Сегодня компанию обязали строить линии по заявлению абонента, при этом часть заявителей проводит коммуникации с целью удорожания земельных участков на продажу. Либо услугой воспользовались, в тариф затраты легли, а на участке строительства не предвидится и потребления, соответственно, тоже», — отметил врио главы.

По его словам, ситуацию необходимо менять — договоры рассматривать более детально, а также предусматривать санкции за неисполнение обязательств по договору.

Как сообщало ИА REGNUM, безработицу, низкие зарплаты и при этом высокие тарифы на ЖКХ и электроэнергию Олег Хорохордин назвал главными проблемами региона на встрече с главой государства Владимиру Путин.

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