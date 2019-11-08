Казань, , 03:31 — REGNUM Старейшее предприятие химической промышленности Татарии, входящее в общероссийский реестр стратегических компаний — АО «Казанский завод синтетического каучука» возобновляет выпуск продукции. Поставки предприятие, на котором ранее был введён последний этап банкротства, будет осуществлять в рамках государственного оборонного заказа. Об этом ИА REGNUM сообщили в минпромторге РТ.

7 ноября 2019 года глава ведомства Альберт Каримов совместно с представителями ряда ведомств посетил предприятие, где ознакомился с ходом работ. Сырья у завода достаточно. В ближайшее время заработает и само производство. Отгрузку первой продукции по гособоронзаказу планируют произвести в конце ноября 2019 года.

Напомним, почти 100 лет работает предприятие в Казани, выпуская востребованную на российском и зарубежном рынке продукцию, в том числе разные каучуки. Несколько лет назад на базе завода была создана «дочерняя» компания «КЗСК-Силикон», которая должна была стать оператором крупного инвестпроекта с участием средств госкорпорации «ВЭБ.РФ». Долю порядка 48% в «дочке» получило и правительство РФ. Стройка промышленных мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки началась, но остановилась после приостановки кредитных траншей. Выплачено было 3,4 из 7,8 млрд рублей. Появились долги перед подрядчиками и субподрядчиками. В результате «дочку» обанкротили. Пострадал и связанный через Евгению Даутову банк «Спурт», где она была главой правления и акционером. На сегодня и банк, и сама Даутова — банкроты. Помимо этого, банкир осуждена по ряду статей, связанных с нарушениями в банке.

Основной завод прошёл через наблюдение, внешнее управление и с июля 2019 года объявлен банкротом, идёт конкурсное производство и формирование реестра кредиторов. В числе крупнейших — «ВЭБ.РФ» и банк «Спурт». Последний в октябре подал претензии на свыше 1,1 млрд рублей.

Между тем для КЗСК решено было искать инвестора, чтобы уникальное производство снова заработало. Среди рассматриваемых вариантов назывался холдинг «Промышленные технологии».