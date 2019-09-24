24 сентября 2019 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 12:21 — REGNUM Разрешилась главная интрига последнего года на рынке химического производства Татарии — минпромторг региона сообщил, кто станет новым инвестором банкротящегося Казанского завода синтетического каучука. Предприятие не только входит в число стратегических для России и отсчитало более 80 лет работы, но и некогда одним из первых в мире выпустило дешёвый каучук. ИА REGNUM разбиралось, что происходит с предприятием.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

Из истории компании

Казанский завод синтетического каучука (КЗСК) начал работать в 1935 году и спустя четыре года одним из первых выпустил один из самых дешёвых каучуков в мире. Спустя 14 лет после открытия предприятие уже выпускало латекс, каучуки и другую продукцию. На сегодня ассортимент составляет почти 200 наименований, причём полисульфидные олигомеры и специальные марки каучуков в России единственным производит лишь КЗСК. Потребителями товаров химзавода являются более 3 тыс. компаний в России и за её пределами. И, к слову, ещё в 2005 году «КЗСК» получил номер официального поставщика ООН.

В мире востребованность синтетического каучука в 2018 году выросла на 2%. По данным International Rubber Study Group, мировое потребление этой продукции в прошлом году составило 29,3 млн тонн, а в 2019 году прогнозируется не только сохранение спроса, но и рост на 2,5% — до 30,03 млн тонн. На фоне высокого спроса понятно желание спасти стратегический завод России. АО входит в этот официальный реестр с 2018 года.

О владельцах

По последним открытым данным, датированным 30 сентября 2018 года, крупнейшим акционером АО «Казанский завод синтетического каучука» была Евгения Даутова с долей 30,005%. Даутова на тот момент была председателем правления и акционером банка «Спурт», созданного в 1992 году. Напрямую доля Евгении Даутовой в банке была 10,16%, а через ООО «Газ-маркет», что полностью принадлежит ей, — 19,84%.

Банк остался без лицензии 21 июля 2017 года. Причиной послужила в том числе низкая диверсификация активов, так как «значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое». В этом сообщении регулятора речь шла в том числе и о КЗСК. Сам банк уже банкрот. К началу августа 2019 года он имеет долги перед 2 507 кредиторами на общую сумму свыше 12,229 млрд рублей.

Евгения Даутова по инициативе Внешэкономбанка (сегодня называется ВЭБ. РФ) также объявлена банкротом как физлицо, и в деле приступили к реализации имущества. Требования кредиторов экс-банкира превышают 3,8 млрд рублей, львиная их доля — долги перед ВЭБ.

Помимо этого, обанкрочено и принадлежащее ей ООО «Газ-маркет». 12 июля 2018 года в отношении него судом открыто конкурсное производство.

Также бывшая глава правления банка на 3,1 года осуждена к колонии общего режима за банковские дела — фальсификацию финансовых документов учёта и отчётности банка, а также злоупотребление полномочиями.

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О проблемах

Проблемы непосредственно у КЗСК появились из-за участия в амбициозном проекте — создании промышленных мощностей для выпуска метилхлорсиланов и продуктов их переработки. На этапе анонсирования проекта говорилось, что он будет первым в СНГ и аналогов ему пока нет.

В 2010 году для реализации проекта на базе КЗСК была создана «дочка» — АО «КЗСК-Силикон», в которой 48% получило правительство РФ. Были заключены госконтракты с субподрядчиками, влился имуществом и КЗСК.

Строить изначально планировалось на кредитные средства, основную часть которых должен был выделить ВЭБ. Из 7,8 млрд рублей, в которые оценили проект, в итоге было получено лишь 3,4 млрд рублей. Транши прекратились. Приостановку ВЭБ обосновал несогласием с конечной ценой стройки. Пока шли разбирательства, стройка встала, и у «КЗСК-Силикон» начали копиться долги перед подрядчиками, субподрядчиками. В конце января 2017 года московское ООО «Метар Инжиниринг», перед которых имелся долг более 41,4 млн рублей, обратилось в арбитраж с иском о банкротстве «КЗСК-Силикон». К нему добавились претензии и других партнёров — участников стройки. Договориться о возобновлении поступлений от ВЭБ не удалось, и банкротный «вал» покатился. Уже в июне 2017 года компанию «КЗСК-Силикон» взяли под наблюдение, а конце января 2018 года перешли к последнему этапу — конкурсному производству, длящемуся до сих пор. Долги «КЗСК-Силикон» превысили 4 млрд рублей, имущество почти полностью находится в залоге.

Ждать, пока кредиторы придут в КЗСК, там не стали и самостоятельно, ещё в 2017 году, обратились с иском о своём банкротстве, взяв фактически этот процесс под свой контроль. Слушания очень длительное время откладывались. Руководство АО подало заявку в Минпромторг РФ на включение в реестр стратегических предприятий и на этом основании оттягивало рассмотрение обоснованности иска. А пока не рассмотрен иск первого истца, не могут перейти к слушаниям по аналогичным претензиям тех, кто был вторым и последующим. Похоже, тогда была сделана ставка на то, что предприятие спасут. В список завод попал, но от банкротства это его не уберегло, хотя заявлялось, что завод будут спасать силами госкорпорации «Ростех», Минпромторга РФ и аналогичного министерства Татарии.

Пропустив предприятие через наблюдение и внешнее управление, в июле 2019 года на нём ввели конкурсное производство, которое будет действовать до 23 января 2020 года. В ходе слушаний стало известно, что «в 2018 году загрузка производственных мощностей должника не достигала 30%», а выполнение государственного оборонного заказа под угрозой срыва, так как «авансирование поставки сырья в связи с длительным согласованием договоров у потребителей не осуществляется». Сократилась в прошлом году и численность персонала из-за проблем — сразу на 30%. Упоминалось в материалах суда и то, что долги по зарплате с августа 2018 года накопились в объёме более 43 млн рублей, да и недвижимость «на территории должника находится в собственности третьих лиц». В середине сентября 2019 года долги по зарплате в объёме почти 463 тыс. рублей были выплачены 570 работникам.

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Кто выступит в роли спасателя?

В середине августа 2019 года минпромторг РТ заявил, что, несмотря на банкротные процедуры, производственные мощности уникального предприятия будут спасать. Отмечалось, что среди вариантов рассматривается и передача имущества в аренду, и поиск стратегического инвестора. Наименование последнего ведомство обнародовало только в конце сентября 2019 года.

Как следует из официального сообщения минпромторга Татарии, стратегическим партнёром станет холдинг «Промышленные технологии», который до этого был потребителем продукции химзавода. Договор, где предусмотрено восстановление деятельности КЗСК, был подписан 20 сентября 2019 года.

Что представляет собой АО «Промышленные технологии»? Это холдинг, куда входят сразу 19 предприятий. Известно, что его совокупная выручка более 7 млрд рублей, а работают в нём порядка 3 тыс. человек. Эти данные фигурируют в пресс-релизе минпромторга региона.

Исходя из этих данных, наиболее подходит на роль инвестора АО «Промтех», зарегистрированное в деревне Путилково Московской области и созданное в 2008 году для вложений в ценные бумаги. По данным ЕГРЮЛ, его директор — Валерий Шадрин, выступавший учредителем совместно с Алексеем Шадриным. Валерий Шадрин также числится директором АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» и АО «Дубненский завод коммутационной техники». Само же АО «Промтех» выступало учредителем 18 юрлиц, в числе которых — АО «Промтех-Ульяновск», АО «Промтех-Казань», АО «Промтех-на-Амуре» из Хабаровского края, АО «Синтез» из Ярославской области и другие.

Тот ли это холдинг, который фигурирует в пресс-релизе минпромторга РТ, достоверно сказать нельзя, так как подробности сделки не сообщаются.