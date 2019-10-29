Казань, , 04:06 — REGNUM В деле о банкротстве стратегического предприятия России — АО «Казанский завод синтетического каучука» (КЗСК) с существенными претензиями появился банк-банкрот «Спурт», у акционера и экс-главы правления которого Евгении Даутовой была существенная доля акций должника. Банк требует включить в реестр кредиторов требование на сумму свыше 1,281 млрд рублей. Ходатайство суд рассмотрит 21 ноября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В Арбитражный суд Республики Татарстан 27.09.2019 года поступило заявление АКБ «Спурт» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества «Казанский завод синтетического каучука», г. Казань (ИНН 1 659 032 038, ОГРН 1 021 603 463 485) в размере 1 281 866 934 рублей», — отмечается в определении суда.

Напомним, КЗСК, работающий на рынке РФ более 80 лет, прошёл через наблюдение и внешнее управление. С 23 июля 2019 года юрлицо объявлено банкротом и полгода пробудет под конкурсным производством — до 23 января 2020 года. Конкурсным управляющим назначена Ольга Рущицкая.

Банк «Спурт», главой правления которого до отзыва лицензии в июле 2017 года была Евгения Даутова, принимал участие в финансировании крупного проекта КЗСК. Порядка девяти лет назад на базе завода для реализации амбициозной задумки была учреждена «дочка» — АО «КЗСК-Силикон», которая должна была выступить оператором по созданию проммощностей. Финансировать стройку планировал «ВЭБ», но из-за расхождения взглядов на стоимость проекта, он, выплатив 3,4 из 7,8 млрд рублей, остановил транши. Появление долгов перед подрядчиками привело к банкротству «дочерней компании», где 48% принадлежит правительству РФ. Банкротом стал и банк-соинвестор «Спурт».

Стратегическое предприятие (КЗСК) решено было спасать. Для него подыскивают инвестора. Известно, что в этом качестве рассматривается холдинг «Промышленные технологии».

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