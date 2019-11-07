Рига, , 15:53 — REGNUM Латвия может наладить поставки электроэнергии с Белоруссией не только через Литву, которая упорно сопротивляется строительству АЭС под Островцом. Об этом заявил латвийский посол Эйнарс Семанис.

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«Электросетевая инфраструктура, которая связывает Латвию с Белоруссией, идет через Литву, но есть технические соединения через российско-латвийскую границу», — приводит портал Naviny.by слова дипломата.

При этом Семанис подчеркнул, что в Латвии по вопросам торговли электричеством все рынки открыты, а поставки белорусской энергии зависят от самих потребителей на рынке и посредников закупок.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.

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Добавим, что в начале октября на встрече в Вильнюсе президентам Литвы и Латвии Гитанасу Науседе и Эгилу Левитсу не удалось прийти к единому мнению в вопросе Белорусской АЭС. Оба главы государств признали, что позиции у Литвы и Латвии «различны».

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