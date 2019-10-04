Рига, , 14:46 — REGNUM Мнения президентов Литвы и Латвии, Гитанаса Науседы и Эгила Левитса, не совпали в вопросе Белорусской АЭС, сообщает латвийское новостное агентство LETA. После встречи президентов в Вильнюсе 3 октября, оба главы своих стран признали, что позиции у Литвы и Латвии «различны».

При этом Науседа и вовсе посчитал, что такое различие в подходе к в будущем новому крупнейшему источнику генерации электроэнергии в регионе, может привести к рискам планов Прибалтики покинуть единую постсоветскую электроэнергетическую систему БРЭЛЛ.

«Вопрос Островецкой АЭС действительно болезненный, мы трактуем различие позиции по этому вопросу как определенное препятствие в реализации проекта синхронизации», — сказал Науседа.

Стороны согласились лишь с тезисом, что к БелАЭС необходимо применять максимальные требования по безопасности и это является приоритетом обеих стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разразился скандал, когда выяснилось, что правительство Латвии и латвийский оператор распределительных сетей, компания AST, официально утвердили решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. В Литве принят закон о запрете попадания электроэнергии с БелАЭС на территорию Литвы, станция названа «угрозой нацбезопасности». После решения Латвии в Литве забеспокоились, что электричество, уже под видом латвийского, будет в итоге попадать и в Литву.