Москва, , 14:25 — REGNUM Главными покупателями российских акций оказались американские, британские и европейские компании. Это следует из данных исследования Investor Update, которое провели аналитики журнала IR Magazine с помощью Московской Биржи.

Как следует из его результатов, опубликованных порталом «Эксперт. Online», за шесть месяцев 2019 году американские инвестиционные фонды в существенной степени нарастили свою долю на российском рынке инвестиций. Сейчас их доля на рынке российских ценных бумаг составляет 54% от всех иностранных инвестиций.

Также выросли вложения в российские ценные бумаги со стороны инвесторов из Британии и стран Скандинавского полуострова.

Кроме этого, отмечается, что на 30 июня текущего года американские инвестиционные компании владели акциями компаний из России на сумму $43,9 млрд, в то время как на начало 2019 года эта сумма составляла $35,3 млрд. Доля британских компаний на российском рынке выросла в текущем году до $16,5 млрд, скандинавских — $8,1 млрд.

Все это привело к росту индекса Московской Биржи, (MOEX), который составлен из акций крупнейших компаний России, на 15%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее» заявил, что ряд регионов России сопротивляется сотрудничеству с частными инвесторами.