Москва, , 12:23 — REGNUM Ряд регионов России сопротивляются сотрудничеству с частными инвесторами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 7 ноября заявил министр финансов России Антон Силуанов на форуме «Инвестиции в регионы — Инвестиции в будущее».

«Есть разные регионы. И инвесторы идут в те субъекты РФ, где есть необходимые условия, где есть доверие к региональным властям, где создаётся благоприятная среда для инвестиций. Мы все их знаем. Есть и другие субъекты Федерации, которые холодно почему-то относятся — у нас проектов нет, мы сами с усами, сами разберёмся», — заявил Силуанов.

«Ресурсы есть. Деньги есть у российских инвесторов. На счетах более 30 трлн рублей у них доходность — но они должны работать, создавать новый продукт, который в конечном счёте обеспечит и заработные платы, и пенсии, пособия, более высокую продолжительность жизни наших граждан», — подчеркнул он.