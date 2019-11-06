Москва, , 15:32 — REGNUM

«Бывший дипломат на то и бывший, что может себе позволить говорить всё, что угодно. А если с подобным предложением выступит кто-то из действующих сотрудников администрации США, то очень скоро станет бывшим, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя заявление бывшего дипломата США Денниса Ортблада."Еще оппозиционные политики, борющиеся за голоса избирателей, могли бы себе это позволить, но поскольку в США всего две партии, и демократы, собственно, начали политику санкций против России, такое выступление означало бы противопоставление себя партии. И вскоре высказавший его политик был бы заклеймлён, как агент Путина.

К сожалению, решение признать российский статус Крыма не входит в арсенал доступных для США. Поскольку в первую очередь Америка будет в странном положении перед своими союзниками в Европе. Сначала Вашингтон навязал им эти санкции, что принесло им определенный экономический урон, а теперь вдруг скажет, что не из-за чего было огород городить?

Впрочем, прелесть независимости в том, что России и неважно, чьим считают Крым США, пока наша страна способна отстоять свои права на эту территорию. В конце концов, США полвека не признавали вхождение республик Прибалтики в состав СССР, что ничему не мешало во взаимных отношениях и никак на статусе этих республик не сказывалось.

Можно даже больше сказать — статус Крыма — тот уникальный вопрос, по которому даже мнение Украины более значимо, чем мнение Вашингтона. И, собственно, если кто-то из американских политиков реально хотел бы улучшить отношения между нашими странами, ему следовало бы действовать через украинские власти, чтобы сама Украина признала референдум.

На этом основании и снятие санкций уже не выглядело бы капитуляцией. Впрочем, зачем это США? В отличие от европейцев, они от санкций ничего не теряют, а так есть ещё один повод для критики России на международной арене и предмет для политического торга», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад заявил, что США могут улучшить отношения с Россией, признав российский статус Крыма.

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