Вашингтон, , 02:31 — REGNUM Соединённые Штаты могут улучшить отношения с Россией, признав российский статус Крыма, заявил 5 ноября бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад на страницах издания National Interest.

В статье «Три шага к возрождению отношений с Россией» Ортблад пишет, что санкции не возымели должного эффекта, поэтому их следует «откалибровать» с учётом признания Крыма российским.

«Ясно, что народ Крыма не откажется от своей гордости за традиционную российскую идентичность, чтобы вернуться в Украину», — написал экс-дипломат.

Двумя другими шагами он назвал развитие отношений с молодым поколением и пересмотр роли блока НАТО, продолжающего движение на Восток.

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