Архангельск, , 14:45 — REGNUM Власти Архангельской области составили прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года. Согласно документу, региональная экономика ежегодно будет подниматься на 2−3%.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного собрания депутатов, где сегодня были представлены основные прогнозные показатели, рост заработной платы составит 5 — 6,5% в год. При этом, согласно среднесрочному прогнозу, ожидается снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции, но сохранится положительная динамика продолжительности жизни.

В развитии промышленного производства ожидается значительное влияние судостроения. Согласно прогнозу, к 2022 году эта отрасль будет занимать долю в 59% от всего промышленного производства региона. Прогнозируется позитивная динамика в добыче полезных ископаемых, производстве пищевых продуктов, деревообработке. Стабильные показатели производства ожидаются в сельском хозяйстве. Устойчивый рост планируется в сфере производства молочной продукции.

Депутатские слушания по прогнозу социально-экономического развития региона намечены на 11 ноября.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с начала года население Архангельской области сократилось на 5,7 тысячи человек. Демографическая нагрузка Архангельской области — самая высокая в Арктическом регионе: население стремительно стареет, а рождаемость не покрывает миграционные потери.