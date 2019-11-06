Улан-Удэ, , 12:19 — REGNUM Федеральное Минэнерго не поддерживает строительство ТЭЦ-2 в столице Бурятии. Об этом заявил 5 ноября на сессии регионального заксобрания замминистра по развитию транспорта и энергетики республики Алексей Назимов.

«В целом Минэнерго не поддерживает строительство ТЭЦ-2 по той причине, что в настоящее время у нас, по их оценкам, в Республике Бурятия есть профицит выработки электроэнергии», — передаёт слова чиновника телеканал «АригУс».

Напомним, с достройкой теплоцентрали в Улан-Удэ, и особенно в пригородном посёлке Загорск связывали надежды на улучшение экологической ситуации. Именно устаревшие котельные, а также улан-удэнскую ТЭЦ-1, построенную ещё в годы первых пятилеток, называют виновниками сильного загрязнения атмосферы города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Загорска пожаловались на учащение случаев бронхиальной астмы и другие последствия для здоровья из-за чёрного дыма из местной котельной.

Читайте также:

Улан-Удэ проигрывает борьбу с загрязнением

Участились случаи астмы. В Бурятии жалуются на чёрный дым из котельной