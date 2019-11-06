Берлин, , 08:55 — REGNUM В немецком городе Цвиккау началось производство серийного электрического автомобиля Volkswagen ID.3. Об этом сообщается на официальном сайте автокомпании.

На церемонии запуска производства присутствовали федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и гендиректор автокомпании Volkswagen Герберт Дисс.

В проект производства электромобилей было вложено 1,2 млрд евро. Начиная с 2021 года компания планирует производить до 330 000 электрокаров в год. К 2028 году Volkswagen намерен продать порядка 22 миллионов электрических авто по всему миру.

«ID.3 внесет важный вклад в прорыв электронной мобильности. Он делает чистую индивидуальную мобильность доступной для миллионов людей, и является важной вехой для нашей компании на пути к тому, чтобы стать климатически нейтральным к 2050 году», — заявил Дисс.

Напомним, в России компания Volkswagen вывела на авторынок седан Polo в исполнении Select. Главным отличием этой модификации является наличие модуля и приложения Volkswagen Connect, с помощью которого автовладелец может через телефон управлять некоторыми функциями машины.

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