Кигали, , 11:55 — REGNUM Автопроизводитель Volkswagen запустил пилотный проект по внедрению электромобилей в Руанде, чтобы проверить жизнеспособность данного вида транспорта в Африке. Об этом сообщает ВВС Africa.

Volkswagen Golf Michel de Vries

Проект будет реализован при партнерстве между компаниями Volkswagen и Siemens, и в столице страны, Кигали, будут представлены четыре модели электромобилей Volkswagen Golf, получившие название e-Golf.

Газета New Times Rwanda сообщает, что при полной зарядке машины могут проехать около 230 километров. В настоящее время Volkswagen имеет одну зарядную станцию на своем заводе в столице Руанды, Кигали, однако еще 15 станций будут установлены Siemens по всему городу, сообщает газета.