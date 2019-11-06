Женева, Швейцария, , 08:31 — REGNUM Дополнительные тарифы, которые ввели США на китайские товары, принесли ущерб как экономике Китая, так и экономике США. К такому выводу пришли эксперты ООН в опубликованном 6 ноября докладе на Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в Женеве.

«Тарифы, которые введены Соединенными Штатами в отношении Китая, наносят вред экономике обеих стран», — говорится в документе

Также в нем отмечается, что в наибольшей степени от введённых США торговых пошлин пострадали американские потребители, так как они из-за них вынуждены покупать товары из Китая по более дорогим ценам.

При этом указывается, что за первую половину текущего года из-за американских пошлин Китаю был нанесён урон в $35 млрд, что привело к сокращению экспорта из КНР на 25% и этим воспользовались Мексика, Тайвань и Европейский союз.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября все основные индексы Уолл-стрит начали неделю торгов в «зеленой зоне» благодаря прогрессу торговых переговоров с Китаем.