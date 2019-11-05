Нью-Йорк, США, , 18:57 — REGNUM Все основные индексы Уолл-стрит начали неделю торгов в «зеленой зоне» благодаря прогрессу торговых переговоров с Китаем, 5 ноября передает агентство Reuters.

На открытии торгов индекс Dow Jones вырос на 38,12 пункта (0,14%), до 27 500,23 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,53 пункта (0,08%), до 3080,80 пункта, индекс Nasdaq вырос на 13,42 пункта (0,16%) до 8,446,62 пункта.

До середины ноября ожидается заключение «первой фазы» экономического соглашения между США и Китаем, которое должно остановить затянувшуюся торговую войну между двумя крупнейшими экономиками.

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