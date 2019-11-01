Нью-Йорк, США, , 20:50 — REGNUM Фондовый рынок США растет, индексы S&P и Nasdaq достигли новых рекордных максимумов, 1 ноября передает агентство Reuters.

К середине торгов индекс Dow Jones вырос на 256,53 пункта (0,95%), до 27 302,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 22,66 пункта (0,75%), до 3060,22 пункта, индекс Nasdaq вырос на 61,74 пункта (0,74%), до 8354,10 пункта.

Рост рынка связан с позитивными заявлениями чиновников Белого дома о ходе торговых переговоров с Китаем.

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