Москва, , 15:56 — REGNUM Нефтяные цены 5 ноября продолжают укрепляться на фоне надежд на заключение промежуточной сделки между США и КНР. Однако потенциал роста ограничен — инвесторы ждут отчета по запасам сырья в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«По заявлению китайских чиновников, они находятся в постоянном контакте с американцами и рассчитывают на скорейшее подписание соглашения. Позитива добавили и слова министра торговли США, обещавшего в ближайшие дни предоставить американским компаниям необходимые лицензии для продажи своих товаров китайской Huawei.

На этой неделе серьезные макроэкономические отчеты из США выходить не будут, а значит все внимание игроков будет сконцентрировано на данных от Информационного агентства энергетики (EIA). Участники рынка ожидают дальнейшего увеличения запасов нефти в американских хранилищах на 2,7 млн баррелей.

В том случае если прогнозы оправдаются, то это будет второе увеличение подряд: на прошлой неделе запасы выросли на 5,7 млн баррелей, тогда как инвесторы рассчитывали на гораздо более скромные цифры — 0,5 млн баррелей.

Несмотря на заявления министра нефти Ирана о возможных дополнительных мерах, направленных на сокращение добычи сырья, ожидать серьезного роста котировок не стоит.

Риски сокращения темпов роста мировой экономики всё также велики. Вероятнее всего, нефтяные цены продолжат находится вблизи отметки в $62 за баррель», — полагает эксперт.

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