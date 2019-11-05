Москва, , 12:57 — REGNUM Нефтяные котировки пытаются задержаться выше $62 за баррель, поскольку страны ОПЕК намереваются пересмотреть квоты и еще больше сократить добычу нефти выше нынешних 1,2 млн баррелей, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Также нефтяной оптимизм был вызван возможной сделкой по торговым вопросам между США и Китаем, исходят из того, что обе стороны добились существенного прогресса в данном вопросе.

Однако Китай требует от США существенной отмены тарифов в так называемой «первой фазе» торгового соглашения. Но тем не менее, данное суждение о предстоящем торговом перемирие носит цикличный характер и может вернуться в отрицательную зону.

Цены на нефть будут завить от публикуемых еженедельных данных по запасам нефти со стороны энергетических ведомств. Новости с Ближнего Востоке также поддержали нефтяные цены. Саудовской Аравии объявила о своем намерении провести первичное публичное размещение акций Saudi Aramco на саудовском фондовом рынке.

Планируется, что уже на этой недели Саудовская Аравия объявит о дате публичного размещения акций. Сколько акций своего нефтяного гиганта Саудовская Аравия разместит на своем внутреннем рынке и сколько денег он соберет пока вопрос остается открытым.

Основным камнем преткновения во всех задержках в последние годы — проблема, даже более серьезная, чем международное место проведения IPO, и низкие цены на нефть — стали деньги, то есть ожидаемые поступления от листинга. Нужно понимать, что публичное размещение акций компании Saudi Aramco является некоторой диверсификацией экономики Саудовской Аравии на фоне низких мировых цен на нефть.

Пока что цены на нефть будут опираться на публикацию данных по запасам сырой нефти и в ее моменты возможен рост волатильности рынка. Цены на нефть марки Brent будут торговаться в пределах $62, а сланцевая нефть WTI останется возле ценового уровня в $56 за баррель», — считает эксперт.

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